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(Солодовников) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Солодовников Иван Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
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