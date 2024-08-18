Зубков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Алексей

Место рождения

Зубки, Нолинский р-н

Дата рождения

18.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936

Отец: Зубков Иван

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Зубкова (Чекмарева) Анна

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова (Чекмарева) Анна

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова (Чекмарева) Анна

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова (Чекмарева) Анна

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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