Зубков Алексей
Место рожденияЗубки, Нолинский р-н
Дата рождения18.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936
Отец: Зубков Иван
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Зубкова (Чекмарева) Анна
Рождение ребёнка
01.04.1956
Рождение ребёнка
16.03.1960
Рождение ребёнка
17.07.1962
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь