Зубкова (Чекмарева) Анна
Место рождения
Дата рождения17.12.1928
Дата смерти02.11.2014
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928
Отец: Чекмарев Аверьян
Развод
Неизвестно
Муж: Зубков Алексей
Рождение ребёнка
01.04.1956
Рождение ребёнка
16.03.1960
Рождение ребёнка
17.07.1962
Смерть
02.11.2014