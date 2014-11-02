Зубкова (Чекмарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Чекмарева) Анна

Место рождения

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.12.1928

Дата смерти

02.11.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928

Отец: Чекмарев Аверьян

Мать: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Зубков Алексей

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубков Алексей

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубков Алексей

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубков Алексей

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.11.2014

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