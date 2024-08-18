Гладкова (Зубкова) Лидия
женский, родилась 16.03.1960, Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
ОтецЗубков Алексей18.12.1936 г.р.
МатьЗубкова (Чекмарева) Анна17.12.1927 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960
Отец: Зубков Алексей
Мать: Зубкова (Чекмарева) Анна
Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.06.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности