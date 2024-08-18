Гладкова (Зубкова) Лидия 16.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладкова (Зубкова) Лидия

Автор
СМ
Мельников С.

женский, родилась 16.03.1960, Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Отец
Зубков Алексей18.12.1936 г.р.
Мать
Зубкова (Чекмарева) Анна17.12.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960

Отец: Зубков Алексей

Мать: Зубкова (Чекмарева) Анна

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.06.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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