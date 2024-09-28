Стукалова (Анохина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Анохин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стукалова) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
05.11.1897
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Стукалов Георгий «Егор» Ильич
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: (Стукалова) Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Стукалова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: (Стукалова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
08.08.1912
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
10.03.1915
Дочь: (Стукалова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
19.07.1918
Дочь: (Тимофеева (Стукалова)) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич
Смерть
Неизвестно