Стукалова (Анохина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалова (Анохина) Мария Григорьевна

Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Анохин Григорий

Мать: не указана

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стукалова) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Стукалов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Стукалов Георгий «Егор» Ильич

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: (Стукалова) Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Стукалова) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: (Стукалова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Стукалов Василий Ильич

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: (Стукалова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
19.07.1918

Дочь: (Тимофеева (Стукалова)) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Стукалов Илья Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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