Дружинина (Немирова) Августа Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1812 ст.
Бракосочетание
11.05.1830 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.
Дочь: Дружинина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1832 ст.
Сын: Дружинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1833 ст.
Дочь: Дружинина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1834 ст.
Дочь: Дружинина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1837
Сын: Дружинин Ираклий Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.
Дочь: Дружинина Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1840 ст.
Сын: Дружинин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1842 ст.
Сын: Дружинин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно