Дружинина (Немирова) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Немирова) Августа Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.11.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1812 ст.

Отец: Немиров Василий Александрович

Мать: Немирова Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.05.1830 ст.

Муж: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.

Дочь: Дружинина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1832 ст.

Сын: Дружинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1833 ст.

Дочь: Дружинина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1834 ст.

Дочь: Дружинина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1837

Сын: Дружинин Ираклий Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.

Дочь: Дружинина Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1840 ст.

Сын: Дружинин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1842 ст.

Сын: Дружинин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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