Гагаринов Анисим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1831
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1831
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Евдокия Анисомовна
Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева
Рождение ребёнка
11.10.1856
Сын: Гагаринов Карп Анисимович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева
Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.
Сын: Гагаринов Иван Анисимович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Анисимович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866