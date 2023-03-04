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Гагаринов Анисим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1831

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1831

Отец: Гагаринов Фёдор Артёмович

Мать: Гагаринова Мавра Якимова

Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Евдокия Анисомовна

Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева

Рождение ребёнка
11.10.1856

Сын: Гагаринов Карп Анисимович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева

Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.

Сын: Гагаринов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева

Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.

Сын: Гагаринов Пётр Анисимович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрона Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Матрона Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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