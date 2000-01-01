Гагаринова Матрона Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Матрона Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Евдокия Анисомовна

Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
11.10.1856

Сын: Гагаринов Карп Анисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.

Сын: Гагаринов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович

Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.

Сын: Гагаринов Пётр Анисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Анисим Фёдорович

Смерть
После 1866
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