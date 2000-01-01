Гагаринова Матрона Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Евдокия Анисомовна
Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
11.10.1856
Сын: Гагаринов Карп Анисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.
Сын: Гагаринов Иван Анисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.
Сын: Гагаринов Пётр Анисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Анисим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1866