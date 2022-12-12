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Гагаринова Мавра Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1831

Сын: Гагаринов Анисим Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
22.03.1835 ст.

Сын: Гагаринов Гаврил Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
23.11.1836 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пенькова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
04.03.1844 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
23.08.1845 ст.

Сын: Гагаринов Иоанн Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Фёдор Артёмович

Смерть
До 1850
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