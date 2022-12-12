Гагаринова Мавра Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1831
Сын: Гагаринов Анисим Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
22.03.1835 ст.
Сын: Гагаринов Гаврил Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
23.11.1836 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пенькова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
04.03.1844 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
23.08.1845 ст.
Сын: Гагаринов Иоанн Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850