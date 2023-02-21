Hillendahl (Weimann) Rosalia Lydia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Weimann Johan Samuel
Мать: Weimann Johanna Louise
Бракосочетание
18.02.1878
Муж: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
29.10.1884
Дочь: Chun Katharina Maria
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
12.02.1887
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
20.11.1888
Сын: Hillendahl Heinrich Albert
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
06.11.1890
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
15.05.1892
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
02.06.1894
Сын: Hillendahl Albert Wilhelm
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
02.06.1894
Дочь: Hillendahl Alma Lydia
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
14.08.1896
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hillendahl Alesia
Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich
Смерть
1924