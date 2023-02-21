Hillendahl (Weimann) Rosalia Lydia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hillendahl (Weimann) Rosalia Lydia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Weimann Johan Samuel

Мать: Weimann Johanna Louise

Бракосочетание
18.02.1878

Муж: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
29.10.1884

Дочь: Chun Katharina Maria

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Hillendahl John Arnold

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
20.11.1888

Сын: Hillendahl Heinrich Albert

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
06.11.1890

Сын: Hillendahl Edwin Frank

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Hillendahl Herbert Carl

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
02.06.1894

Сын: Hillendahl Albert Wilhelm

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: Hillendahl Alma Lydia

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Hillendahl Frank Joseph

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hillendahl Alesia

Отец ребёнка: Hillendahl Heinrich

Смерть
1924
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