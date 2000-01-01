Hillendahl Albert Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hillendahl Albert Wilhelm

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Место рождения

Houston, Texas, USA

Дата рождения

02.06.1894

Дата смерти

24.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1894

Отец: Hillendahl Heinrich

Мать: Hillendahl Rosalia Lydia

Houston, Texas, USA
Крещение
12.08.1894
Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Hillendahl Shirley Ann

Мать ребёнка: Hillendahl Selma Elizabeth

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hillendahl Selma Elizabeth

Смерть
24.06.1985
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