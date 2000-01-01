Hillendahl Albert Wilhelm
Место рожденияHouston, Texas, USA
Дата рождения02.06.1894
Дата смерти24.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1894
Отец: Hillendahl Heinrich
Мать: Hillendahl Rosalia Lydia
Houston, Texas, USA
Крещение
12.08.1894
Houston, Texas, USA
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Hillendahl Shirley Ann
Мать ребёнка: Hillendahl Selma Elizabeth
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1985