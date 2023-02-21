Hillendahl Edwin Frank — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHillendahl Edwin Frank

Hillendahl Edwin Frank

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1890

Дата смерти

19.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1890

Отец: Hillendahl Heinrich

Мать: Hillendahl Rosalia Lydia

Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Hillendahl Edwin Frank

Мать ребёнка: Hillendahl Gertrude Esther

Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Hillendahl Richard Warren

Мать ребёнка: Hillendahl Gertrude Esther

Los Angeles, USA
Место жительства
Неизвестно
Stockton, CA, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hillendahl Gertrude Esther

Смерть
19.02.1963
Stockton, CA, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close