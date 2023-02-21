Hillendahl Edwin Frank
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1890
Дата смерти19.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1890
Отец: Hillendahl Heinrich
Мать: Hillendahl Rosalia Lydia
Рождение ребёнка
11.12.1924
Мать ребёнка: Hillendahl Gertrude Esther
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Hillendahl Richard Warren
Мать ребёнка: Hillendahl Gertrude Esther
Los Angeles, USA
Место жительства
Неизвестно
Stockton, CA, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1963
Stockton, CA, USA