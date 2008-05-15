Hillendahl (Isaak) Gertrude Esther
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1897
Дата смерти17.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1924
Отец ребёнка: Hillendahl Edwin Frank
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Hillendahl Richard Warren
Отец ребёнка: Hillendahl Edwin Frank
Los Angeles, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1983