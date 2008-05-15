Hillendahl (Isaak) Gertrude Esther — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hillendahl (Isaak) Gertrude Esther

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1897

Дата смерти

17.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Hillendahl Edwin Frank

Отец ребёнка: Hillendahl Edwin Frank

Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Hillendahl Richard Warren

Отец ребёнка: Hillendahl Edwin Frank

Los Angeles, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hillendahl Edwin Frank

Смерть
17.11.1983
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