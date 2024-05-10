Казина Татьяна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлябич Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.07.1932

Сын: Хлябич Валерий Александрович

Отец ребёнка: Хлябич Александр Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хлябич Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Хлябич Александр Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1971

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