Казина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1932
Сын: Хлябич Валерий Александрович
Отец ребёнка: Хлябич Александр Александрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хлябич Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Хлябич Александр Александрович
Смерть
1971