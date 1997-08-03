Сыченко Арина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченко Арина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1907

Дата смерти

03.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сыченко Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Около 1926

Муж: Сыченко Матвей Ионович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сыченко Раиса Матвеевна

Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович

Ильинка, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1943

Сын: Сыченко Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович

Смерть
03.08.1997
Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
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