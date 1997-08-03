Сыченко Арина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1907
Дата смерти03.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сыченко Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сыченко Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович
Рождение ребёнка
05.04.1943
Сын: Сыченко Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Сыченко Матвей Ионович
Смерть
03.08.1997
Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область