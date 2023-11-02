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(Сыченко) Тамара Матвеевна
(Сыченко) Тамара Матвеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Сыченко Матвей Ионович
Около 1895 г.р.
Мать
Сыченко Арина Алексеевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Сыченко Матвей Ионович
Мать:
Сыченко Арина Алексеевна
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