(Сыченко) Тамара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыченко) Тамара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Сыченко Матвей Ионович

Мать: Сыченко Арина Алексеевна

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