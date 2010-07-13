Сыченко Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1943
Дата смерти13.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1943
Отец: Сыченко Матвей Ионович
Мать: Сыченко Арина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1962
Сын: Сыченков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Сыченкова Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыченкова Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Сыченкова Валентина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2010