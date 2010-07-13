Сыченко Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченко Николай Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1943

Дата смерти

13.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1943

Отец: Сыченко Матвей Ионович

Мать: Сыченко Арина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1962

Сын: Сыченков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Сыченкова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыченкова Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Сыченкова Валентина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыченкова Валентина Никитична

Смерть
13.07.2010
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