Сыченкова (Максимова) Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1962
Сын: Сыченков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сыченко Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыченкова Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Сыченко Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно