Сыченкова (Максимова) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыченкова (Максимова) Валентина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1962

Сын: Сыченков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сыченко Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыченкова Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Сыченко Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыченко Николай Матвеевич

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