Зоркова, Туленкова (Юрина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Юринъ Алексей
Мать: Юрина Матрена
Бракосочетание
10.11.1875
Муж: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Зорковъ Петръ
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
20.12.1880
Сын: Зорковъ Петръ
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.11.1884
Дочь: Суровцова Стефанида
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Зорковъ Павелъ
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
28.10.1888
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Зорковъ Степанъ
Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
26.05.1894
Сын: Туленковъ Федоръ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1896
Сын: Туленковъ Михаилъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1899
Сын: Туленковъ Никонъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан