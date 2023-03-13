Зоркова, Туленкова (Юрина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова, Туленкова (Юрина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринъ Алексей

Мать: Юрина Матрена

Бракосочетание
10.11.1875

Муж: Зорковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Зорковъ Петръ

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
20.12.1880

Сын: Зорковъ Петръ

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
13.11.1884

Дочь: Суровцова Стефанида

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Зорковъ Павелъ

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
28.10.1888

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Зорковъ Степанъ

Отец ребёнка: Зорковъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Туленковъ Федоръ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Туленковъ Михаилъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1899

Сын: Туленковъ Никонъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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