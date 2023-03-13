Зорковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Зорковъ Дмитрий

Мать: Зоркова, Туленкова Матрена

Бракосочетание
21.07.1895

Жена: Зоркова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1896

Дочь: Зоркова Акулина

Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Парфенова Марья

Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1899

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Зорковъ Александръ

Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Пелагеина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Зорковъ Феофилъ

Мать ребёнка: Пелагеина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1915

Сын: Зорковъ Николай

Мать ребёнка: Пелагеина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Зорковъ Петръ

Мать ребёнка: Пелагеина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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