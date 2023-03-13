Зорковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Зорковъ Дмитрий
Бракосочетание
21.07.1895
Жена: Зоркова Пелагѣя
Рождение ребёнка
06.06.1896
Дочь: Зоркова Акулина
Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Парфенова Марья
Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.11.1899
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Зорковъ Александръ
Мать ребёнка: Зоркова Пелагѣя
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Пелагеина Анна
Рождение ребёнка
05.02.1913
Сын: Зорковъ Феофилъ
Мать ребёнка: Пелагеина Анна
Рождение ребёнка
03.05.1915
Сын: Зорковъ Николай
Мать ребёнка: Пелагеина Анна
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Зорковъ Петръ
Мать ребёнка: Пелагеина Анна