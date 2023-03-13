Зоркова (Варворкина) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Варворкина) Пелагѣя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

26.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Варворкинъ Аѳонасій

Мать: Варворкина Марія

Бракосочетание
21.07.1895

Муж: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1896

Дочь: Зоркова Акулина

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Парфенова Марья

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1899

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Зорковъ Александръ

Отец ребёнка: Зорковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.04.1912
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