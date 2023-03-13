Зоркова (Варворкина) Пелагѣя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти26.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Варворкинъ Аѳонасій
Мать: Варворкина Марія
Бракосочетание
21.07.1895
Муж: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
06.06.1896
Дочь: Зоркова Акулина
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Парфенова Марья
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.11.1899
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Зорковъ Александръ
Отец ребёнка: Зорковъ Петръ
Смерть
26.04.1912