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Фатхуллин Миннулла

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Фатхулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Миннуллин Зиннатулла

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галиуллин (Фатхуллина) Хоснеруй

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
03.04.1924

Дочь: Залялетдинова (Фатхуллина) Хадича

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Миннуллин Мухаметжан

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
05.03.1930

Дочь: Галимова (Миннуллина) Фатима

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Фатхуллин Салахетдин

Мать ребёнка: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Смерть
1936

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