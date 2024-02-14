Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1886
Дата смерти14.02.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886
Отец: Шигап
Мать: (Шигапова) Шамсикамар
Рождение ребёнка
1907
Сын: Миннуллин Зиннатулла
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Галиуллин (Фатхуллина) Хоснеруй
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
03.04.1924
Дочь: Залялетдинова (Фатхуллина) Хадича
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Миннуллин Мухаметжан
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
05.03.1930
Дочь: Галимова (Миннуллина) Фатима
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Фатхуллин Салахетдин
Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла
Смерть
14.02.1972