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Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1886

Дата смерти

14.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886

Отец: Шигап

Мать: (Шигапова) Шамсикамар

Рождение ребёнка
1907

Сын: Миннуллин Зиннатулла

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галиуллин (Фатхуллина) Хоснеруй

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Рождение ребёнка
03.04.1924

Дочь: Залялетдинова (Фатхуллина) Хадича

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Миннуллин Мухаметжан

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Рождение ребёнка
05.03.1930

Дочь: Галимова (Миннуллина) Фатима

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Фатхуллин Салахетдин

Отец ребёнка: Фатхуллин Миннулла

Смерть
14.02.1972

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