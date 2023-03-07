Шарыгина (Елфимова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Елфимовъ Тихонъ
Мать: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шарыгинъ Федотъ
Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыгинъ Ермолай