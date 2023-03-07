Шарыгина (Елфимова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Елфимова) Авдотья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Елфимовъ Тихонъ

Мать: Марья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шарыгинъ Федотъ

Отец ребёнка: Шарыгинъ Ермолай

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгинъ Ермолай

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