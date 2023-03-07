Степанов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Петр Степанович

Степанов Петр Степанович

avatar

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Степан Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Петров Иван Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Василий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Петрова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тимофеевна

Смерть
1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close