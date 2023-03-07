Степанов Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петров Иван Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Петрова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тимофеевна
Смерть
1906