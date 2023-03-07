Петров Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Степанов Петр Степанович
Мать: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петров НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна
Бракосочетание
1907
Жена: Петрова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петрова ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Петрова АННА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Петрова НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна
Смерть
Неизвестно