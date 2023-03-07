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Петров Василий Петрович

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Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Степанов Петр Степанович

Мать: Пелагея Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Петров НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1907

Жена: Петрова Ирина Федотовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петрова ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Петрова АННА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Петрова НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Петрова Ирина Федотовна

Смерть
Неизвестно
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