Лукьянова (Осипова) Александра
Место рождения
Дата рождения09.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Дмитрий
Рождение ребёнка
08.11.1975
Дочь: Кузьмина (Лукьянова) Наталия
Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1979
Дочь: Воронина (Лукьянова) Ольга
Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий
Саратов, город Саратов, Саратовская область