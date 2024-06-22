Лукьянова (Осипова) Александра 09.10.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Осипова) Александра

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Место рождения

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

09.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1941

Отец: Осипов Василий Федорович

Мать: Осипова (Кузьмина) Анна Дмитриевна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Дмитрий

Рождение ребёнка
08.11.1975

Дочь: Кузьмина (Лукьянова) Наталия

Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1979

Дочь: Воронина (Лукьянова) Ольга

Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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