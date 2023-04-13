Воронина (Лукьянова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Лукьянова) Ольга

Воронина (Лукьянова) Ольга

avatar

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

16.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979

Отец: Лукьянов Дмитрий

Мать: Лукьянова Александра

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.?.2011

Сын: Воронин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.04.2015

Сын: Воронин Евгений

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.