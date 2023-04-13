Воронина (Лукьянова) Ольга
Место рождения
Дата рождения16.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979
Отец: Лукьянов Дмитрий
Мать: Лукьянова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.?.2011
Сын: Воронин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
07.04.2015
Сын: Воронин Евгений
Отец ребёнка: Воронин Алексей