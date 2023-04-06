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Осипов Василий Федорович

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Место рождения

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

02.08.1906

Дата смерти

03.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906

Отец: Осипов Фёдор Георгиевич

Мать: Осипова Александра Ефремовна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Осипов Виктор

Мать ребёнка: Осипова Анна Дмитриевна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Дмитриевна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Дмитриевна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Дмитриевна

Николаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Дмитриевна

Смерть
03.08.1987
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
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