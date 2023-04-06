Осипов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения02.08.1906
Дата смерти03.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1906
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Осипов Виктор
Мать ребёнка: Осипова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1939
Рождение ребёнка
09.10.1941
Рождение ребёнка
12.02.1949
Николаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анна Дмитриевна
Смерть
03.08.1987
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно