Осипов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Виктор

Осипов Виктор

avatar

Место рождения

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

27.01.1937

Дата смерти

09.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937

Отец: Осипов Василий Федорович

Мать: Осипова Анна Дмитриевна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Александра

Барановка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Александра

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Александра

Смерть
09.12.2022
Барановка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Барановка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close