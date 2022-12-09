Осипов Виктор
Место рождения
Дата рождения27.01.1937
Дата смерти09.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937
Отец: Осипов Василий Федорович
Мать: Осипова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Александра
Рождение ребёнка
12.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Александра
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Александра
Смерть
09.12.2022
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно