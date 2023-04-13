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Осипова Александра Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Осипов Никифор

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Осипов Павел Федорович

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Косовская Василиса

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.08.1906

Сын: Осипов Василий Федорович

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пилагея

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипов Михаил

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.06.1915

Сын: Осипов Иван Федорович

Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Фёдор Георгиевич

Смерть
1953
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
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