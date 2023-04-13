Осипова Александра Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Осипов Никифор
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
02.11.1902
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Косовская Василиса
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
02.08.1906
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пилагея
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осипов Михаил
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
21.06.1915
Отец ребёнка: Осипов Фёдор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно