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Осипов Никифор

Место рождения

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Осипов Фёдор Георгиевич

Мать: Осипова Александра Ефремовна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно