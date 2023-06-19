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Осипов Никифор
Осипов Никифор
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Место рождения
Чемизовка
, Аткарский район, Саратовская область
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Осипов Фёдор Георгиевич
1876 г.р.
Мать
Осипова Александра Ефремовна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Осипов Фёдор Георгиевич
Мать:
Осипова Александра Ефремовна
Чемизовка
, Аткарский район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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