Павел Кодратов
Место рождения
Дата рождения01.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884
Отец: Кодратий Иванов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
20.01.1903
Жена: Домника Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1903
Сын: Арсений Павлов
Мать ребёнка: Домника Семёнова
Смерть
Неизвестно