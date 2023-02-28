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Павел Кодратов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884

Отец: Кодратий Иванов

Мать: Анна Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1903

Жена: Домника Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Арсений Павлов

Мать ребёнка: Домника Семёнова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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