Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1872
Сын: Пахом Кодратиев
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1883
Сын: Артемий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1884
Сын: Павел Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1894
Дочь: Агрипина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Смерть
Неизвестно