Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодратий Иванов

Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Пахом Кодратиев

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1883

Сын: Артемий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Павел Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1894

Дочь: Агрипина Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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