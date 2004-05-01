Сидорчук Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1922
Дата смерти01.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1943
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
17.06.1946
Дочь: Сидорчук Валентина Павловна
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Сидорчук Александр Павлович
Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2004