Сидорчук Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорчук Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1922

Дата смерти

01.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1943

Сын: Сидорчук Павел Павлович

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
17.06.1946

Дочь: Сидорчук Валентина Павловна

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Сидорчук Александр Павлович

Отец ребёнка: Сидорчук Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорчук Павел Алексеевич

Смерть
01.05.2004
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