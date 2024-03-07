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Сидорчук Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

04.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сидорчук Алексей Борисович

Мать: Сидорчук Анна Антоновна

Рождение ребёнка
09.10.1943

Сын: Сидорчук Павел Павлович

Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
17.06.1946

Дочь: Сидорчук Валентина Павловна

Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Сидорчук Александр Павлович

Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорчук Нина Яковлевна

Смерть
04.10.1975
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