Сидорчук Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти04.10.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
09.10.1943
Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.1946
Дочь: Сидорчук Валентина Павловна
Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Сидорчук Александр Павлович
Мать ребёнка: Сидорчук Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорчук Нина Яковлевна
Смерть
04.10.1975