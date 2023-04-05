Малышков Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1968
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968
Рождение ребёнка
23.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мананкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2000
Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Малышков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
26.06.?
Дочь: Малышкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно