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Малышков Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1968

Отец: Малышков Юрий Петрович

Мать: Малышкова Елена Владиславовна

Рождение ребёнка
23.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мананкова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.2000

Сын: Малышков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Малышков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
26.06.?

Дочь: Малышкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Малышкова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышкова Наталья Павловна

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