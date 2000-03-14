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Малышков Иван Сергеевич
Малышков Иван Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Малышков Сергей Юрьевич
1968 г.р.
Мать
Малышкова Наталья Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2000
Отец:
Малышков Сергей Юрьевич
Мать:
Малышкова Наталья Павловна
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