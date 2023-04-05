Малышкова Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышкова Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2000

Сын: Малышков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Малышков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
26.06.?

Дочь: Малышкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышков Сергей Юрьевич

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