Малышкова Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.2000
Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Малышков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
26.06.?
Дочь: Малышкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Малышков Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно