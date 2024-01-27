Шавганцук Саид Мурадинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавганцук Саид Мурадинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Шавганцук Мурадин Пшемафович

Мать: Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 23.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавганчук Надежда Ивановна

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
23.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавганчук Надежда Ивановна

Г.Тбилиси
Смерть
Неизвестно
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