Шавганцук Саид Мурадинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Шавганцук Мурадин Пшемафович
Мать: Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 23.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавганчук Надежда Ивановна
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
23.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавганчук Надежда Ивановна
Г.Тбилиси
Смерть
Неизвестно