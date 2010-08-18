Шавганчук (Лоскутова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавганчук (Лоскутова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Г.Тбилиси

Дата рождения

Около 10.02.1940

Дата смерти

18.08.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1940

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Мать: Лоскутова Loskutoff Мария Manya Андреевна Andrew

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 23.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавганцук Саид Мурадинович

Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
23.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавганцук Саид Мурадинович

Г.Тбилиси
Смерть
18.08.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси
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