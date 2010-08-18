Шавганчук (Лоскутова) Надежда Ивановна
Место рожденияГ.Тбилиси
Дата рожденияОколо 10.02.1940
Дата смерти18.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1940
Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 23.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавганцук Саид Мурадинович
Г.Тбилиси
Рождение ребёнка
23.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавганцук Саид Мурадинович
Г.Тбилиси
Смерть
18.08.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси