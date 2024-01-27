(Стригоцкая) Екатерина Иосифовна
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1910
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Шавганцук Саид Мурадинович
Отец ребёнка: Шавганцук Мурадин Пшемафович
Рождение ребёнка
05.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавганцук Мурадин Пшемафович
г. Тбилиси
Смерть
1991