(Стригоцкая) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стригоцкая) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Шавганцук Саид Мурадинович

Отец ребёнка: Шавганцук Мурадин Пшемафович

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавганцук Мурадин Пшемафович

г. Тбилиси
Смерть
1991
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