Fehler Johannes
Место рожденияHesse, Germany Гессен Германия
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Переписи 1816 + 1835 гг.
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth
Рождение ребёнка
1808
Сын: Fehler Johann Jacob
Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth
Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
переписи 1816, 1835+1857
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth
Смерть
Неизвестно