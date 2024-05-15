Fehler Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFehler Johannes

Fehler Johannes

Место рождения

Hesse, Germany Гессен Германия

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Переписи 1816 + 1835 гг.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Fehler Georg Heinrich

Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth

Рождение ребёнка
1808

Сын: Fehler Johann Jacob

Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
переписи 1816, 1835+1857
Рождение ребёнка
1809

Сын: Fehler Johann Melchior

Мать ребёнка: Wenzel Elisabeth

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.