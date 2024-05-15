Wenzel Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wenzel Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1835 года
Рождение ребёнка
1806

Сын: Fehler Georg Heinrich

Отец ребёнка: Fehler Johannes

Рождение ребёнка
1808

Сын: Fehler Johann Jacob

Отец ребёнка: Fehler Johannes

Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
переписи 1816, 1835+1857
Рождение ребёнка
1809

Сын: Fehler Johann Melchior

Отец ребёнка: Fehler Johannes

Смерть
Неизвестно

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