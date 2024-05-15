Wenzel Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1835 года
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Fehler Johannes
Рождение ребёнка
1808
Сын: Fehler Johann Jacob
Отец ребёнка: Fehler Johannes
Волково, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
переписи 1816, 1835+1857
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Fehler Johannes
Смерть
Неизвестно