Оглоблева Феодосия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Швецова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.
Дочь: Сабельфельд Христинья Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Краснова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.10.1926
Дочь: Назарова Таисья Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коврижных Анна Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно