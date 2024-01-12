Оглоблева Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблева Феодосия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Швецова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.

Дочь: Сабельфельд Христинья Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Краснова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.10.1926

Дочь: Назарова Таисья Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коврижных Анна Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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