Назарова (Дмитриева) Таисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Дмитриева) Таисья Петровна

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Место рождения

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.10.1926

Дата смерти

10.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926

Отец: Оглоблев Пётр Дмитриевич

Мать: Оглоблева Феодосия Стефановна

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
06.02.1947

Муж: Назаров Виктор Михайлович

Фамилия жены до брака: Дмитриева
Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Назаров Юрий Викторович

Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
17.12.1954

Дочь: Санькова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Зоя Викторовна

Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович

Смерть
10.09.1994
Сергеево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: а/раковая кахексия (истощение)
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