Назарова (Дмитриева) Таисья Петровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1926
Дата смерти10.09.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926
Бракосочетание
06.02.1947
Фамилия жены до брака: Дмитриева
Рождение ребёнка
02.01.1950
Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
17.12.1954
Дочь: Санькова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Зоя Викторовна
Отец ребёнка: Назаров Виктор Михайлович
Смерть
10.09.1994
Сергеево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: а/раковая кахексия (истощение)