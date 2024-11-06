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Герасимов Прокопий Сергеевич

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

11.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: Герасимов Сергей Иванович

Мать: Герасимова Гликерья Кузьминична

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 32 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Герасимов Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Герасимова Гликерья Дмитриевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Сын: Герасимов Филипп Прокопьевич

Мать ребёнка: Герасимова Гликерья Дмитриевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 7 лет На момент брака 09/02/1873 ему 21 год
Упоминание
22.10.1867 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель на свадьбе Степана Федоровича
Упоминание
09.02.1873 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель на свадьбе Филиппа Прокопьевича
Упоминание
17.01.1892 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель на свадьбе Андрея Степановича Герасимова
Смерть
11.08.1911 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина: Естественная смерть/старость 87 лет
Похороны
13.08.1911 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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