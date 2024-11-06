Герасимов Прокопий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826 ст.
Дата смерти11.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1826 ст.
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 32 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Герасимов Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Герасимова Гликерья Дмитриевна
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Сын: Герасимов Филипп Прокопьевич
Мать ребёнка: Герасимова Гликерья Дмитриевна
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 7 лет На момент брака 09/02/1873 ему 21 год
Упоминание
22.10.1867 ст.
Свидетель на свадьбе Степана Федоровича
Упоминание
09.02.1873 ст.
Свидетель на свадьбе Филиппа Прокопьевича
Упоминание
17.01.1892 ст.
Свидетель на свадьбе Андрея Степановича Герасимова
Смерть
11.08.1911 ст.
Причина: Естественная смерть/старость 87 лет
Похороны
13.08.1911 ст.