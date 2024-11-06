Герасимова Гликерья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смерти13.04.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 34 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Герасимов Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Герасимов Прокопий Сергеевич
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Сын: Герасимов Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Герасимов Прокопий Сергеевич
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 7 лет На момент брака 09/02/1873 ему 21 год
Смерть
13.04.1902 ст.
Причина: Естественная смерть/старость 77 лет