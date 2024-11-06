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Герасимова Гликерья Дмитриевна

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

13.04.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 34 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Герасимов Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Герасимов Прокопий Сергеевич

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Сын: Герасимов Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Герасимов Прокопий Сергеевич

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГА РТ ф. 4 о. 90 д. 26 с. 87 ИР 1858 г. - н. 109 - 7 лет На момент брака 09/02/1873 ему 21 год
Смерть
13.04.1902 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина: Естественная смерть/старость 77 лет

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