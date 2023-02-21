Корнеев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Константин

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Место рождения

село Любчино, Калачинского района, Омской области

Дата рождения

21.05.1916

Дата смерти

До 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1916

Отец: Корнеев Иван

Мать: Корнеева Серафима

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Военная служба
10.10.1937
Любчино
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371235940/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Германия
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.05.1945
Германия
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
25.07.1949
Любчино
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
05.11.1954
Любчино
Орден Красной Звезды
Смерть
До 1985
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