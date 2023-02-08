Корнеева Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Корнеева) Александра
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Корнеев Константин
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Смерть
Неизвестно