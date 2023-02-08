Корнеева Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Иван

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Корнеева) Александра

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Корнеев Константин

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Смерть
Неизвестно

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